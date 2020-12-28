Hindistan'da katliam gibi kaza!
Assam eyaletinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi hayatını kaybetti. Yapılan açıklamaya göre kazanın, yolcu otobüsünün kamyona çarpmasıyla meydana geldiği belirtildi.
Ülke basınındaki habere göre, polis yetkilileri, Panbari bölgesinde Sapatgram'dan Dhubri'ye gitmekte olan yolcu otobüsünün kamyona çarptığını bildirdi.
Kazada 7 kişinin yaşamını yitirdiği ve 20 kişinin ise yaralandığını aktaran yetkililer, yaralıların hastanede tedavi altına alındığını ifade etti.
Assam Eyalet Başbakanı Sarbananda Sonowal, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diledi.
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