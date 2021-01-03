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Hürriyet
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Dünya
AA / Reuters
Haber Giriş: 03.01.2021 - 17:32 | Son Güncelleme:

Hindistan'da katliam: 18 ölü

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Hindistan'da katliam: 18 ölü
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Hindistan'da Uttar Pradeş eyaletinin Gaziabad şehrinde bir krematoryumdaki cenaze törenine katılanların yağmur nedeniyle sığındığı beton gölgeliğin çökmesi sonucu en az 18 kişi hayatını kaybetti.

Yerel basındaki haberlere göre, tören sırasında gölgeliğin altına sığınan yaklaşık 40 kişi, enkaz altında kaldı.

Kurtarma ekipleri, enkaz altından 18 kişinin cesedini çıkardı, yaralı kurtarılanlar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Olayla ilgili araştırma sürdürülüyor.

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