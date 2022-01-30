Hindistan'da kan donduran olay: Oğullarının ölümünden sorumlu tuttukları kadına tecavüz edip saatlerce sokaklarda yürüttüler!

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Dünya Hindistan'dan gelen mide bulandıran görüntüler ile sarsıldı. Ülkenin Delhi kentinde bir aile oğullarının ölümünden sorumlu tuttukları 20 yaşındaki bir çocuk annesi kadına dehşeti yaşattı.

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, kadın dört erkek tarafından evinden kaçırıldı ve tecavüze uğradı.

Daha sonra saçları kesilen ve yüzü mürekkep ile boyanan kadın zorla sokakta dolaştırıldı.

O anlar çevredekiler tarafından saniye saniye kayıt altına alındı, görüntüler sosyal medyada infiale neden oldu.

Olay ile ilgili soruşturma başlatan güvenlik birimleri 11 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Yapılan resmi açıklamada soruşturmanın sürdüğü ve bu sayının önümüzdeki günlerde artabileceği belirtildi.

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'OĞLUMUZU ÖLDÜRDÜN' CEZASI!

Gelen ihbar üzerine olay yerine giden ve 20 yaşındaki kadını kurtaran polis gözaltına alınan kişilerin cinsel saldırı dahil olmak üzere pek çok suç şüphesi ile sorgulandıklarını duyurdu.

Ülke basınında yer alan haberlere göre, aile intihar eden oğullarının ölümünden 20 yaşındaki kadını sorumlu tutuyor.

Olay ile ilgili konuşan vali Arvind Kejriwal, saldırının 'utanç verici' olduğunu söyledi. Kadın hakları aktivisti Yogita Bhayana yaşananlar hakkında 'sözün bittiği yerdeyiz' yorumunda bulundu.

Bhayana, 'Kadınlar iki saat boyunca onu sokakta gezdirdi. Olaya karışan tüm kadınlar tutuklanmalı ve en ağır şekilde cezalandırılmalı' ifadelerini kullandı.

Mağdurun durumunun stabil olduğu ve polis tarafından Delhi'deki güvenli bir evde korunduğu belirtiliyor.