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DHA
Haber Giriş: 08.08.2020 - 11:46,Son Güncelleme:

Hindistan’da inanılmaz olay! Burunsuz doğan oğlağa tapıyorlar

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Hindistan’da inanılmaz olay! Burunsuz doğan oğlağa tapıyorlar
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Hindistan'da yaşanan olay görenleri şaşkınlığa düşürüyor. köy halkı burunsuz doğan bir oğlağa tapınmaya başladı.

Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Muzaffarpur'da yaşayanlar, burunsuz doğan oğlağı kutsal kabul etti.

Köy halkı, ‘Tanrı’ olarak kabul ettikleri yavru keçiye tapmaya başladı. 

Muzaffarpur bölgesinde yaşayan Hindular, keçiler, inekler veya tek gözle doğan herhangi bir hayvanı kutsal kabul ediyor.

Bu tür vücut deformasyonu ile doğan hayvanların şans getirdiğine inanan halk, burnu olmadığı için gözleri neredeyse ağzının içinde olan oğlağı da kutsal kabul etti. 

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