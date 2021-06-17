MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriSon dakika haberler: Vicdansızlığın böylesi... 21 günlük bebeği kutuya koyup nehre atmışlar!
GeriDünya Son dakika haberler: Vicdansızlığın böylesi... 21 günlük bebeği kutuya koyup nehre atmışlar!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dünya
hurriyet.com.tr / DIŞ HABERLER
Haber Giriş: 17.06.2021 - 14:53 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler: Vicdansızlığın böylesi... 21 günlük bebeği kutuya koyup nehre atmışlar!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika haberler: Vicdansızlığın böylesi... 21 günlük bebeği kutuya koyup nehre atmışlar!

Hindistan'da yaşanan inanılmaz anlar sosyal medyada paylaşılarak dünyaya yayıldı... Bir kutu içine konup Ganj Nehri'ne atılan bebeği görenler gözlerine inanamadı. Talihsiz bebeğin henüz 21 günlük olduğu açıklandı.

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde, Ganj Nehri'nin kıyısında bulundukları sırada nehirde yüzen tahta bir kutuyu fark edenler zorlu bir uğraştan sonra kutuyu sudan çıkarmayı başardılar ve deyim yerindeyse hayatlarının şokunu yaşadılar.

Kutuyu açtıklarında içinde henüz 21 günlük olan bir kız bebek bulan vatandaşlar hemen yetkililere haber verdi. Kırmızı örtülere sarıldığı görülen kız bebeğin içine konduğu kutu ise türlü Hint tanrılarının resimleriyle süslenmişti. Yetkililer bunların talihsiz çocuğu koruması için kutuya bilerek yerleştirildiğini düşünüyor.

Kutunun içindeki bir notta bebeğin isminin Ganj Nehri'ne itafen 'Ganga' koyulduğu yazıyordu.

Son dakika haberler: Vicdansızlığın böylesi... 21 günlük bebeği kutuya koyup nehre atmışlar

Bebeği bulanlar çabucak hastaneye götürürken hastaneden yapılan açıklamada başına gelenlere rağmen bebeğin sağlıklı olduğu ve hastaneden çıktığında devlet koruması altına alınacağı açıklandı.

Hindistan'da, özellikle ülkenin fakir bölgelerinde, bebeklerin doğumdan sonra terk edilmesi yaygın olarak görülüyor. Özellikle kız bebeklerini terk eden aileler olduğunu söyleyen Hint yetkililer kız çocukların fakir aileler tarafından eğitim ve iş bulma gibi imkanların kısıtlı olması nedeniyle 'yük olarak' görüldüğünü belirtiyor.

Son dakika haberler: Vicdansızlığın böylesi... 21 günlük bebeği kutuya koyup nehre atmışlar

Ganj'da teknesinde olan ve bebeğin ağlamasını duyarak ilk yardıma giden kişi olduğu belirtilen Chaudhary soyadlı kişinin cesareti ve örnek davranışı nedeniyle eyalet yönetimi tarafından ödüllendirileceği açıklandı.

Ülkenin en genç organ bağışçısı oldu: 20 aylıkken 5 kişiye umut verdi
Ülkenin en genç organ bağışçısı oldu: 20 aylıkken 5 kişiye umut verdi

 

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi