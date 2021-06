Son dakika haberler: Vicdansızlığın böylesi... 21 günlük bebeği kutuya koyup nehre atmışlar!

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde, Ganj Nehri'nin kıyısında bulundukları sırada nehirde yüzen tahta bir kutuyu fark edenler zorlu bir uğraştan sonra kutuyu sudan çıkarmayı başardılar ve deyim yerindeyse hayatlarının şokunu yaşadılar.

Kutuyu açtıklarında içinde henüz 21 günlük olan bir kız bebek bulan vatandaşlar hemen yetkililere haber verdi. Kırmızı örtülere sarıldığı görülen kız bebeğin içine konduğu kutu ise türlü Hint tanrılarının resimleriyle süslenmişti. Yetkililer bunların talihsiz çocuğu koruması için kutuya bilerek yerleştirildiğini düşünüyor.

Kutunun içindeki bir notta bebeğin isminin Ganj Nehri'ne itafen 'Ganga' koyulduğu yazıyordu.

Bebeği bulanlar çabucak hastaneye götürürken hastaneden yapılan açıklamada başına gelenlere rağmen bebeğin sağlıklı olduğu ve hastaneden çıktığında devlet koruması altına alınacağı açıklandı.

21 day old girl child abandoned by the Ganges in Ghaziabad will be looked after state GOVT..CM @myogiadityanath instructs the admin to take “Baby Ganga” to a children’s home.. pic.twitter.com/Ul2tDfL6as