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Dünya
AA
Haber Giriş: 01.03.2021 - 10:52 | Son Güncelleme:

Hindistan'da horoz sahibini öldürdü

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Hindistan'da horoz sahibini öldürdü
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Hindistan'da yapılan yasa dışı dövüş sırasında, ayağına jilet bağlanmış horozun kaçmaya çalışırken yaraladığı sahibi hayatını kaybetti.

Hindistan'ın güneyinde yapılan yasa dışı horoz dövüşü sırasında horoz, sahibinin ölümüne neden oldu.

Polis yetkilisi B. Jeevan, Telangana eyaletinin Lothunur köyünde yasa dışı horoz dövüşü sırasında ayağına jilet bağlanmış horozun kaçmaya çalışırken sahibini yaraladığını bildirdi.

Jeevan, jiletle kasığından yaralanan 45 yaşındaki horoz sahibinin, hastaneye giderken kan kaybından yaşamını yitirdiğini belirtti.

Soruşturma başlatılan olayla ilgili çok sayıda kişi aranıyor.

Hindistan'da tüm yasaklamalara rağmen horoz dövüşü güney eyaletleri Telangana, Andhra Pradeş, Tamil Nadu ve Karnatak'ta yapılmaya devam ediyor.

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