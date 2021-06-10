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HaberlerDünya HaberleriHindistan'da her gün bir başka kâbus... Şiddetli yağış nedeniyle 3 katlı bina çöktü: 11 kişi öldü!
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Dünya
AA
Haber Giriş: 10.06.2021 - 10:50 | Son Güncelleme:

Hindistan'da her gün bir başka kâbus... Şiddetli yağış nedeniyle 3 katlı bina çöktü: 11 kişi öldü!

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Hindistan'da her gün bir başka kâbus... Şiddetli yağış nedeniyle 3 katlı bina çöktü: 11 kişi öldü!

Koronavirüs salgınının en şiddetli vurduğu ülkelerin başını çeken ve her gün binlerce kişinin hayatını kaybettiği Hindistan'ı şimdi de şiddetli yağışlar vurdu. Çöken bir binanın altında kalan 11 kişi feci şekilde can verdi.

Hindistan’ın Mumbai kentinde 3 katlı bakımsız bir binanın şiddetli yağış nedeniyle çökmesi sonucu 11 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı bildirildi.

Polis tarafından yapılan açıklamada, bölgede etkili olan muson yağmurları nedeniyle çöken 3 katlı binanın başka bir binanın üzerine yıkıldığı, enkaz altında kalanların kurtarılması için çalışma başlatıldığı belirtildi.

Bölge sakinlerinin de katıldığı kurtarma çalışmalarında 11 kişinin enkaz altında kalarak yaşamını yitirdiği belirlenirken, yaralanan 7 kişinin hastaneye sevk edildiği açıklandı.

Yetkililer, enkaz altında kalan başkalarının da olması ihtimaline karşı çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

Hindistan’da her yıl muson yağmurlarının etkili olduğu haziran-eylül aylarında dayanıklı olmayan binalar yıkılıyor.

Hindistanda her gün bir başka kâbus... Şiddetli yağış nedeniyle 3 katlı bina çöktü: 11 kişi öldü

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HİNDİSTAN’DA KİMYA TESİSİNDE YANGIN: 18 ÖLÜ

Hindistan’ın Pune şehrindeki bir kimya tesisinde 2 gün önce çıkan yangında 18 işçi hayatını kaybetti.

Hindistan’ın Pune şehrindeki bir kimya tesisi alevlere teslim oldu.

BBC’nin haberine göre, Pirangut endüstri bölgesinde faaliyet gösteren bir kimya tesisinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, içeride mahsur kalan 37 işçiyi kurtarmak için tesisin duvarlarını yıktı.

Hindistanda her gün bir başka kâbus... Şiddetli yağış nedeniyle 3 katlı bina çöktü: 11 kişi öldü

Yetkililer, işçilerden 18'inin yangında öldüğünü açıkladı.

İşçiler için taziyelerini bildiren Hindistan Başbakanı Narendra Modi, ölenlerin ailelerine 2 bin 800 dolar tazminat ödeneceğini duyurdu.

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