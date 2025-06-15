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Hindistan'da helikopter kazası: 7 kişi hayatını kaybetti

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#Helikopter Kazası#Hindistan#Uttarakhand
Hindistanda helikopter kazası: 7 kişi hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Haziran 15, 2025 10:58

Hindistan'ın Uttarakhand eyaletinde bir helikopterin ormanlık alana düştüğü kaydedildi. Kaza sonucu pilot dahil 7 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

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Kedarnath Tapınağı'ndan dönen bir helikopter, kalkıştan yaklaşık 10 dakika sonra ormanlık alana düştü.

Kazada, pilot dahil 7 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, yaşamını yitirenler arasında 2 yaşında bir çocuğun da bulunduğunu açıkladı.

AFP'ye konuşan Afet müdahale görevlisi Nandan Singh Rajwar, helikopterin Uttarakhand eyaletindeki Kedarnath tapınağından kalkış yaptığı sırada düştüğünü ve bu kazada pilot ile altı yolcunun hayatını kaybettiğini belirtti.

Eyalet Başbakanı Pushkar Singh Dhami, kazayı "çok üzücü bir haber" diye niteleyerek, olay yerine kurtarma ekiplerinin gönderildiğini ifade etti. İlçe turizm yetkilisi Rahul Chaubey ise kazanın büyük olasılıkla kötü hava koşullarından kaynaklandığını dile getirdi.

Hindistanda helikopter kazası: 7 kişi hayatını kaybetti

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AYNI BÖLGEDE BEŞİNCİ HAVA KAZASI

Olay, Himalayalar'daki Kedarnath Tapınağı çevresinde son iki ayda meydana gelen beşinci hava aracı kazası olarak kayıtlara geçti. Yetkililer, bölgede arama kurtarma faaliyetlerinin sona erdiğini belirtti.

NDTV'nin haberine göre, 3 bin 584 metre yükseklikte bulunan Kedarnath tapınağı, bölgeye erişimin mümkün olduğu yaz dönemlerinde hacıların akınına uğruyor. Bölgede, Hindistan Himalayaları'ndaki tapınakları ziyaret etmek isteyen ancak zorlu yürüyüşlerden kaçınan varlıklı hacılar için helikopter kiralama hizmetleri sunan bir sektör gelişmiş durumda.

Geçtiğimiz ay da benzer bir helikopter kazasında, tapınağa giderken altı kişi hayatını kaybetmişti.

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#Helikopter Kazası#Hindistan#Uttarakhand

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