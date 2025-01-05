×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Hindistan'da helikopter düştü: 3 ölü

Güncelleme Tarihi:

#Hindistan#Helikopter#Gujarat
Hindistanda helikopter düştü: 3 ölü
Oluşturulma Tarihi: Ocak 05, 2025 16:52

Hindistan'ın Gujarat eyaletinde sahil güvenliğe ait bir helikopterin düşmesi sonucu 2'si pilot 3 mürettebat hayatını kaybetti.

Haberin Devamı

Hindistan'ın Gujarat eyaletinde sahil güvenliğe ait HAL Dhruv tipi bir helikopter eğitim uçuşu sırasında yerel saatle 12.10'da iniş yaparken Porbandar Havaalanı'na düştü. Piste yakın bir noktaya düşen helikopter alev aldı. Alevlerin söndürülmesinin ardından enkazdan çıkarılarak hastaneye kaldırılan 2'si pilot 3 mürettebatın hayatını kaybettiği belirtildi.

Ön soruşturmaya göre helikopterin teknik bir arıza nedeniyle düştüğü açıklanırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hindistan#Helikopter#Gujarat

BAKMADAN GEÇME!