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Hindistan’da havalimanının çatısı çöktü

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#Hindistan#Delhi#Havalimanı
Hindistan’da havalimanının çatısı çöktü
Oluşturulma Tarihi: Haziran 28, 2024 12:20

Hindistan’nın Delhi havalimanının çatısı şiddetli yağış sebebiyle çöktü. Yerel basındaki haberlere göre olayda bir kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

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Yetkililer bugün yaptıkları açıklamada, Delhi Havalimanı'nda Terminal-1 (T1) kısmının çatısının bu sabah şiddetli yağmur nedeniyle çöktüğünü duyurdu. Yerel basında yer alan haberlere göre, kaza sonucunda bir kişi öldü, 4 kişi ise yaralandı.

Acil durum ekipleri olayda yaralananlarının tedavisinin yapıldığını kaydetti. Sivil Havacılık Bakanlığı, yalnızca iç hat uçuş operasyonlarının gerçekleştirildiği Terminal 1'den tüm kalkışların geçici olarak askıya durdurulduğunu ifade etti. İndigo ve Spicejet Havayolları uçuşlarını iptal ettiğini belirtti.

Delhi Havalimanı'ndan yapılan son açıklamada "Terminal 3 ve Terminal 2'den gelen ve giden tüm uçuşlar tamamen gerçekleşmektedir. Terminal 1 Geliş Noktasındaki uçuşlar da gerçekleştirilmektedir. Ancak Terminal 1'den giden uçuşlar bugün saat 14.00'e (yerel saat) kadar iptal edildi" denildi.

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#Hindistan#Delhi#Havalimanı

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