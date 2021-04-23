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HaberlerDünya HaberleriHindistan'da hastanede çıkan yangında 13 Kovid-19 hastası hayatını kaybetti
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Dünya
AA, Fotoğraflar: AP
Haber Giriş: 23.04.2021 - 09:22 | Son Güncelleme:

Hindistan'da hastanede çıkan yangında 13 Kovid-19 hastası hayatını kaybetti

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Hindistan'da hastanede çıkan yangında 13 Kovid-19 hastası hayatını kaybetti

Hindistan'ın batısındaki Maharaştra eyaletinde bir hastanede çıkan yangında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören 13 kişi öldü.

Hindistan'ın Mumbai eyaletinin 70 kilometre kuzeyindeki Virar beldesinde bulunan Vijay Vallabh Hastanesinin ikinci katındaki Kovid-19 hastalarının tedavi edildiği yoğun bakım bölümünde sabah saatlerinde yangın çıktı.

Havalandırma ünitesindeki patlamanın yol açtığı yangında, solunum cihazına bağlı 13 hasta hayatını kaybetti.

Hindistanda hastanede çıkan yangında 13 Kovid-19 hastası hayatını kaybetti

90 hastanın tedavi gördüğü hastanedeki yangın söndürülürken hayatta kalan hastalar çevredeki hastanelere sevk edildi.

Hindistan'da son haftalarda rekor düzeye ulaşan Kovid-19 vakaları, ülkenin halihazırda kırılgan durumdaki sağlık sistemini çökme noktasına getirdi.

Hindistanda günlük vaka sayılarındaki tırmanış sürüyor
Hindistan'da günlük vaka sayılarındaki tırmanış sürüyor

Hastanelerin kapasitesi her gün artan hasta sayısını kaldırmakta güçlük çekerken oksijen tüpü ve Kovid-19 tedavisindeki bazı önemli ilaçların eksikliği sorunlara yol açıyor.

Hindistanda hastanede çıkan yangında 13 Kovid-19 hastası hayatını kaybetti

Hindistan'da son 24 saatte 332 bin 518 yeni Kovid-19 vakası tespit edilirken Maharaştra, 67 bin 13 vaka ile en çok vaka kaydedilen eyalet olmuştu.

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