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Dünya
hurriyet.com.tr / DIŞ HABERLER
Haber Giriş: 22.04.2021 - 08:25 | Son Güncelleme:

Hindistan'da günlük vaka sayısı rekor kırdı

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Hindistan'da günlük vaka sayısı rekor kırdı

Hindistan'da günlük vaka sayısı 300 bini aştı. Bu artış ile ülke ABD'yi geride bırakarak bugüne kadar bir günde en çok vakanın görüldüğü ülke oldu.

Koronavirüs salgınında çok zor günler geçiren Hindistan günlük sayısında rekor kırdı.

Reuters'ta yer alan habere göre, göre ülkede son 24 saatte 314 bin 835 vaka saptandı. Bu pandemi döneminin rekoru oldu.

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Zira daha önce bir günde en çok vaka görülen ülke 297 bin 430 ile ABD olmuştu.

Hindistan'da virüsün bulaştığı kişi sayısı 16 milyona yaklaşırken, Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 184 bin 657 oldu.

Ülke son bir iki haftada caka sayısında kendi rekorunu kırıyordu bugünkü açıklama sonra dünya rekorunun sahibi oldu.

Ülkede görülen yeni varyant sonrası sağlık sisteminin çökme noktasına geldiği açıklanırken, uzmanlar bu varyantların aşıları etkisiz hale getirebileceği uyarısında bulunuyor.

Hindistanda günlük vaka sayısı rekor kırdı

B.1.617 varyantının daha kolay yayıldığına ve diğer türlerden potansiyel olarak daha ölümcül olabileceğine inanılıyor.

Ülke basınında yer alan haberlere göre, özellikle genç nüfusta ciddi bir vaka artışı görülüyor. Bunun sorumlusu olarak da yeni varyant gösteriliyor.

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Dün uluslararası haber ajanslarına yansıyan görüntüler ülkedeki Kovid krizinin boyutunu gözler önüne sermişti.

29 milyon nüfuslu Delhi'de çekilen karelerde krematoryumların 24 saat boyunca çalıştığı görülmüştü.

Hindistan'da dün yerli Kovid-19 aşısının virüsü önlemede yüzde 78 etkili olduğu bildirilmişti.

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