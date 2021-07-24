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Dünya
AA
Haber Giriş: 24.07.2021 - 12:04 | Son Güncelleme:

Hindistan'da günlük vaka sayısı 40 binin altında

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Hindistan'da günlük vaka sayısı 40 binin altında

Yeni tip koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden Hindistan'da son 24 saatte 39 bin 97 kişinin virüse yakalandığı bildirildi.

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 39 bin 97 yeni vaka tespit edilirken 546 kişi öldü, 35 bin 87 kişi iyileşti.

Yeni vakaların 17 bin 518'i Kerala, 6 bin 753'ü Maharaştra'da, 1917'si Odisha'da, 1830'u Tamil Nadu'da, 1747'si Andhra Pradeş'te, 1621'i Assam'da görüldü.

Tedavisi süren hasta sayısı ise 408 bin 977 olarak kayıtlara geçti. Toplam 30 milyon 503 bin 166 kişinin sağlığına kavuştuğu ülkede vaka sayısı 31 milyon 332 bin 159'a, can kaybı sayısı 420 bin 16'ya çıktı.

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Hindistan Sağlık Bakanlığı, 16 Ocak'ta başlayan aşılama kampanyasında, bugüne dek 427 milyon 880 bin dozun üzerinde aşı yapıldığını bildirdi.

Nüfusu 1,4 milyara yaklaşan ülkede aşılama, henüz salgını durdurabilecek düzeye ulaşmadı.

Hindistan, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en fazla vakanın görüldüğü 2'nci, en fazla ölümün görüldüğü 3'üncü ülke" olarak öne çıkıyor.

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