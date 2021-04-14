Hindistan'da günlük vaka sayısı 185 bine yaklaştı... Artan Kovid-19 vakaları küresel aşı arzını tehdit edebilir!

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 1027 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi, virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 172 bin 85'e yükseldi.

Böylelikle ülkede günlük kaydedilen ölü sayısı son 6 ayın en yüksek düzeyine ulaştı.

Hindistan'da son 24 saatte 184 bin 372 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 13 milyon 873 bin 825 oldu.

Bu, ülkede 30 Ocak 2020'de ilk Kovid-19 vakasının görülmesinden bu yana en yüksek günlük vaka artışı olarak kayıtlara geçti.

Ülkede en fazla vaka, 3 milyon 519 bin 208 ile Maharaştra, 1 milyon 180 bin 397 ile Kerala, 1 milyon 83 bin 647 ile Karnataka eyaletlerinde saptandı.

Virüs bulaştıktan sonra iyileşenlerin sayısının 12 milyon 336 bin 36'ya ulaştığı ülkede, 1 milyon 365 bin 674 kişinin de tedavisi sürüyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, Hindistan "dünyada en fazla vaka tespit edilen 2. ve virüse bağlı en fazla ölümün görüldüğü 4. ülke" konumunda bulunuyor.

MAHARAŞTRA'DA YENİ KISITLAMALAR BAŞLIYOR

Hint basınındaki haberlere göre, ülkede en yüksek vakanın kaydedildiği Maharaştra'da Kovid-19 ile mücadele kapsamında yerel saatle 20.00'dan itibaren geçerli olacak yeni önlemler alındı.

Maharaştra Başbakanı Uddhav Thackeray, basın toplantısında, önlemlerin eyalet genelinde 15 gün uygulanacağını açıkladı.

Thackeray, bu sürede sadece temel hizmetlerin sağlanacağını söyledi.

Kuruluşlar ile halka açık yerlerin kapalı olacağını vurgulayan Thackeray, 4'ten fazla kişinin bir araya gelmesine izin verilmeyeceğini kaydetti.

Thackeray, şimdilik sokağa çıkma yasağı ilan edilmeyeceğini ama sert tedbirlerin de gerekli olduğunun altını çizdi.

Bu kısıtlamaları ilan ederken mutlu olmadığına dikkati çeken Thackeray, vaka sayılarında son bir aydır süren yükselişe değindi.

Thackeray "Şimdi zinciri kırmak için harekete geçmenin zamanı. Tek amaç hayat kurtarmak. Eğer biz hayatta kalabilirsek ekonomiyi de ayakta tutabiliriz. Ekmek teknesi önemli biliyorum ama hayatları kurtarmak da önemli." değerlendirmesinde bulundu. HİNDİSTAN'DA YAPILAN AŞI SAYISI 111 MİLYON DOZU AŞTI

Nüfusu 1,4 milyara yaklaşan ülkede hastalığa karşı kitlesel aşılama kampanyası yürütülüyor.

Hindistan Sağlık Bakanlığı, ülkede uygulanan aşı sayısının 111 milyon 179 bin 578 doz olduğunu duyurdu.

Kovid-19 aşılama verilerinin derlendiği "Ourworldindata.org" internet sitesine göre, Hindistan, ABD ve Çin'in ardından "dünyada en fazla aşı yapılan 3. ülke" konumunda bulunuyor.

HİNDİSTAN'DA ARTAN KOVİD-19 VAKALARI KÜRESEL AŞI ARZINI TEHDİT EDEBİLİR

Hindistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının son haftalarda tırmanışa geçmesi küresel aşı arzını aksatma tehlikesi taşıyor.

Dünyanın en büyük aşı üreticilerinden olan ve Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) ihtiyaç durumdaki düşük ve orta gelirli ülkelere aşı ulaştırmayı amaçlayan Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programına (COVAX) büyük miktarda aşı tedarik etmesi öngörülen ülkenin iç talebe öncelik vermesi diğer ülkelere aşı ulaştırılmasını geciktirebilir.

Artan vakalar, ülkenin en büyük aşı üreticisi Hindistan Serum Enstitüsünü (SII), COVAX programına ve İngiltere ile Kanada gibi ülkelere taahhüt ettiği aşıların ihracını ertelemeye sevk etti. Karar, geçen ay 40 milyon, bu ay ise 50 milyon doz aşının yurt dışına teslimatının ertelenmesine yol açtı.

Enstitü, ülkedeki vaka artışının kontrol altına alınması halinde aşı ihracatına en erken hazirandan itibaren yeniden başlayabileceğini açıkladı. Fakat ülkede salgının başından bu yana en yüksek düzeye ulaşan günlük vaka artışının kontrol edilmesinin uzaması ihracatın başlamasını da erteleyebilir.

DÜNYADA EN FAZLA VAKANIN GÖRÜLDÜĞÜ İKİNCİ ÜLKE

Kovid-19 salgınından en yoğun etkilenen ülkelerden Hindistan'da günlük vaka sayılarının dönemsel zirve noktasına ulaştığı Eylül 2020 ortasından itibaren istikrarlı şekilde azalması kısmi bir rahatlamaya yol açmıştı. Brezilya toplam vaka sayısında Hindistan'ı geride bırakarak ABD'nin ardından dünyada en fazla vakanın görüldüğü ülke olmuştu.

Ancak mart başından itibaren yeniden tırmanışa geçen günlük vaka sayıları 5 Nisan'dan itibaren 100 bini aşarak üst üste yeni zirve noktalarına ulaştı. 11 Nisan'da bir günde kaydedilen 169 bin 914 vaka yeni zirve noktası olurken, ülke 13,5 milyonu aşan toplam vaka sayısıyla Brezilya'yı bir kez daha geride bırakarak dünyada ikinci sıraya yerleşti.

Hindistan'da 5-11 Nisan'da günde ortalama 133 bin 923 vaka kaydedilirken, günde ortalama 726 kişi hayatını kaybetti. Virüse bağlı can kayıplarının toplamı 170 milyonu aştı. NÜFUSUN YAKLAŞIK YÜZDE 7'Sİ AŞILANABİLDİ

Yaklaşık 1 milyar 390 milyonluk bir nüfusa sahip ülke, artan vakalar karşısında bir yandan sağlık sistemini ayakta tutmaya çalışırken, diğer yandan milyonlarca kişiyi aşılamaya uğraşıyor.

Bugüne kadar yapılan aşı sayısı 108 milyon dozu aştı. Günde ortalama 3,6 milyon doz aşının yapıldığı ülke, bu alanda ABD'yi geride bıraktı. Ancak halen ülke nüfusunun yalnızca yüzde 7'si aşılanabilmiş durumda.

Çok sayıda eyalet yeterli aşı stokunun bulunmamasında şikayet ederken, ülkenin 64,5 milyon doz aşı ihraç etmiş olması muhalefetin eleştirilerine yol açıyor.

BULAŞICI ÖZELLİĞİ YÜKSEK VARYANTLAR YAYGINLAŞIYOR

Bulaşıcı özelliği daha yüksek olan Kovid-19 varyantlarının yayılmasının son dönemdeki vaka artışında etkili olduğu tahmin ediliyor. Sağlık yetkilileri 27,7 milyon nüfuslu Pencap eyaletinde tespit edilen vakaların yüzde 80'inin Kovid-19'un ilk kez İngiltere'de ortaya çıkan daha bulaşıcı varyantından kaynaklandığını açıkladı. Ayrıca Hindistan'da ortaya çıkan bazı yeni varyantlar da endişeye yol açıyor.

HÜKÜMET YENİ BİR KAPANMADAN YANA DEĞİL

Öte yandan Başbakan Nerandra Modi liderliğindeki Hindistan Halk Partisi (BJP) hükümeti vaka artışına karşı yeni bir kapanmaya gidilmesi ve yayılmayı önlemek için daha genç nüfusun aşılanması gibi önerilere sıcak bakmıyor.

Halen yalnızca 45 yaş üstü nüfusun aşılandığı ülkede uzmanlar, bu kuralın esnetilmesi ve aşılamada virüsten yoğun etkilenen bölgelere öncelik verilmesi gerektiğini savunuyor.

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