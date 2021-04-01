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HaberlerDünya HaberleriHindistan’da günlük Kovid-19 vakası sayısı, son 6 ayın zirvesine çıkarak 72 bini geçti
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Dünya
AA
Haber Giriş: 01.04.2021 - 10:15 | Son Güncelleme:

Hindistan’da günlük Kovid-19 vakası sayısı, son 6 ayın zirvesine çıkarak 72 bini geçti

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Hindistan’da günlük Kovid-19 vakası sayısı, son 6 ayın zirvesine çıkarak 72 bini geçti

Hindistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) günlük vaka sayısı, son 6 ayın en üst seviyesine ulaşarak 72 bin 330'a çıktı.

Yeni Delhi Televizyonu’nun (NDTV) haberine göre Hindistan’da günlük vaka sayıları, Ekim 2020 başlarından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Ülkede son 24 saate 72 bin 330 yeni Kovid-19 vakası görülürken, 459 kişi salgın nedeniyle hayatını kaybetti.

Salgında iyileşerek sağlığına kavuşanların sayısı ise 40 bin 382 oldu. Toplam vaka sayısı ise 12 milyon 221 bin 665’e çıktı.

Kovid-19 vakalarındaki artışın sürdüğü Hindistanda, ikinci dalganın nisanda zirve yapabileceği öngörüldü
Kovid-19 vakalarındaki artışın sürdüğü Hindistan'da, ikinci dalganın nisanda zirve yapabileceği öngörüldü

Öte yandan Hindistan Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 aşısı yapılan kişilerin sayısının 65 milyon 117 bin 896'a yükseldiğini açıkladı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan "dünyada en fazla vaka tespit edilen 3. ve virüse bağlı en fazla ölümün görüldüğü 4. ülke" konumunda bulunuyor.

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