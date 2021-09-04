Hindistan'da 'gizemli hastalık' paniği büyüyor: Şimdiden 30 bin kişiye bulaştı!

Koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen Hindistan'ı şimdi de 'gizemli hastalık' paniği sardı. Bir anda ortaya çıkan ve yüksek ateşle kendini gösteren hastalık ülkenin birçok yerinde görülürken kurbanların çoğunu çocuklar oluşturuyor.

Bir haftadan fazladır Hindistan'ın en kalabalık eyaleti olan Uttar Pradeş'i saran 'gizemli hastalık' paniğe yol açtı. Bu eyaletin ilçelerinde yaşayan birçok kişi, özellikle de çocuklar geceleri terden sırılsıklam olmuş halde ve çok yüksek ateşle uyanmaya başladı.

Hastalıktan etkilenenlerin çoğu eklem ağrıları, baş ağrısı, mide bulantısı ve aşırı susuzluk gibi semptomlardan şikayetçi. Bazı vakalarda kol ve bacaklarda kızarıklıklar da görülüyor.

Çoğu çocuk olmak üzere en az 67 kişi bu hastalık sebebiyle hayatını kaybetti. Yüzlerce kişi ise hastaneye kaldırıldı. Ülkede koronavirüs salgını çok yaygın olduğu için hayatını kaybedenlerin hepsine test yapıldı ve hiçbirinin Kovid-19 olmadığı ortaya çıktı.

Hindistan'ın koronavirüs mücadelesinde rahat bir nefes aldığı ve salgının ikinci dalgasının kontrol altına alınmaya başladığı bir anda ortaya çıkan bu hastalık ülkede panik yarattı ve manşetlerde 'Gizemli Hastalık' yayılıyor başlığıyla yer buldu. Yerel basına göre, Kanpur şehrinde şimdiden yaklaşık 30 bin kişiye gizemli hastalık bulaştı.

Gizemli hastalığın ne olduğu konusunda çelişkili açıklamalar var. Bazı hastaların dang humması testinin pozitif çıktığı bildirildi, ancak bazı uzmanlar hastalığın bir tür tifüs olduğunu iddia ediyor.

Gizemli hastalığın görüldüğü Agra, Mathura, Mainpuri, Etah, Kasganj ve Firozabad bölgelerinde görevli olan doktorlar yaptıkları açıklamada ölümlerin altında yatan sebebin sivrisineklerden bulaşan viral bir humma enfeksiyonu olabileceğinin altını çizdiler.

Doktorlar hastaneye yatırılan birçok hastada kanda pıhtılaşmayı sağlayan trombosit sayısında büyük bir düşüş görüldüğünü ve bunun da şiddetli humma belirtilerinden biri olduğunu açıkladı.

Firozabad bölgesinin kıdemli sağlık yetkilisi Dr. Neeta Kulshrestha BBC'ye yaptığı açıklamada 'Hastanedeki hastalar, özellikle de çocuklar çok hızlı bir şekilde hayatını kaybediyor' diyerek korkuyu iyice büyüttü. Birkaç gün önce sadece bu bölgede 32'si çocuk 40 kişi aynı hastalık sebebiyle hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Dang humması, dünya çapında tropikal ve subtropikal iklimlerde, çoğunlukla kentsel ve yarı kentsel alanlarda bulunan sivrisinek kaynaklı viral bir enfeksiyon. Dişi sivrisinekler tarafından bulaşan dang, esas olarak tropikal bir hastalık ve Hindistan'da yüzlerce yıldır görülüyor. Birçok enfeksiyon sadece hafif hastalık üretirken, vakalar potansiyel olarak ölümcül komplikasyonlar geliştirebiliyor. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, en şiddetli haliyle, spesifik bir tedavisi bulunmuyor.

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