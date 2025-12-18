×
Dünya Haberleri

Hindistan'da filler köye saldırdı: 4 kişi öldü

Güncelleme Tarihi:

#Hindistan#Fil Saldırısı#Fil Sürüsü
Oluşturulma Tarihi: Aralık 18, 2025 15:18

Hindistan'ın Jharkhand eyaletine bağlı Ramgarh'da 42 filden oluşan bir sürünün bölgedeki bir köye girdiği bildirildi. Fillerin köylülere saldırması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

Ramgarh bölgesindeki köylerde vahşi fil sürüsünün arka arkaya saldırıları paniğe neden oldu.

İlk saldırı, 16 Aralık'ta yerel saatle akşama doğru meydana geldi. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, bölge sakinleri, yol kenarında dinlenen fil sürüsüne yaklaşarak onlarla fotoğraf çekinmeye çalıştı.

Fillerden biri, kendisine çok yaklaşan 33 yaşındaki adamı yakaladı ve ezerek öldürdü.

The New Indian Express gazetesine göre, gecenin ilerleyen saatlerinde aynı sürünün başka köye girmesinin ardından fillerin yüksek sesinden korkanlar, evlerinden kaçmaya başladı.

Hindistanda filler köye saldırdı: 4 kişi öldü

FİLLER HALEN BÖLGEDE

Sürünün bölgede halen aktif olduğu, kolluk kuvvetlerinin bölgeye sevk edildiği ifade edildi. Bölge yetkilileri, gruplar halinde gezinen sürünün 42 filden oluştuğunu belirtti.

Çıkan kargaşada 40 ve 45 yaşlarındaki iki kadın, filler tarafından ezilerek yaşamını yitirdi. Fil sürüsünün sonrasında saldırdığı 35 yaşındaki motosiklet sürücüsü de öldü.

Sürünün girdiği köylerde yaralananların da olduğu ve evlerin hasar gördüğü kaydedildi.

