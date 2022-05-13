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Hindistan'da facia! Delhi şehrinde bina yandı: 26 ölü, 30 yaralı

#Hindistan#Yangın#İtfaiye

Hindistan’ın Delhi şehrindeki Mundka metro istasyonu yakınlarında bir binada çıkan yangında en az 26 kişinin hayatını kaybettiği, 30’dan fazla kişinin de yaralandığı açıklandı.

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Hindistan’ın Delhi şehrinde Mundka metro istasyonu yakınındaki bir binada yangın çıktı. Olayda en az 26 kişinin hayatını kaybettiği, 30’dan fazla kişinin ise yaralandığı açıklandı.

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Güvenlik kamerası görüntülerinde binanın 1’inci katındaki dumanların hızla yayıldığı görüldü. Binada birçok şirkete ait ofisin bulunduğu öğrenilirken, binadakilerin panikle camlardan atlamaya çalıştığı belirtildi.

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İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile binada mahsur kalan 60 kişinin kurtarıldığı açıklandı. İtfaiye ekiplerinin olay yerindeki çalışmalarını sürdürdüğü belirtilirken, yangının jeneratörden çıktığı öğrenildi.

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#Hindistan#Yangın#İtfaiye

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