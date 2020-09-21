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Dünya
AA
Haber Giriş: 21.09.2020 - 18:17 | Son Güncelleme:

Hindistan'da facia! Çok sayıda ölü ve yaralı var

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Hindistan'da facia! Çok sayıda ölü ve yaralı var
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Hindistan'da dört katlı bir binanın çökmesi sonucu 13 kişi yaşamını yitirdi, 11 kişi yaralandı.

Maharaştra eyaletinin başkenti ve ülkenin ticari başkenti Mumbai'nin Thane bölgesinde sabah saatlerinde dört katlı bir bina çöktü.

Ulusal Afet Müdahale Gücü Başkanı Satya Pradhan, binanın çökmesi sonucu 13 kişinin hayatını kaybettiğini ve 11 kişinin yaralandığını bildirdi.

Yetkililer 21 kişinin kurtarıldığını, 30 kişinin ise enkazın altında olduğunu belirtti.

Hindistanda facia Çok sayıda ölü ve yaralı var

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