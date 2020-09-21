Hindistan'da facia! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Maharaştra eyaletinin başkenti ve ülkenin ticari başkenti Mumbai'nin Thane bölgesinde sabah saatlerinde dört katlı bir bina çöktü.



Ulusal Afet Müdahale Gücü Başkanı Satya Pradhan, binanın çökmesi sonucu 13 kişinin hayatını kaybettiğini ve 11 kişinin yaralandığını bildirdi.



Yetkililer 21 kişinin kurtarıldığını, 30 kişinin ise enkazın altında olduğunu belirtti.

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