Hindistan’da fabrikada buhar kazanı patladı: 6 ölü, 6 yaralı

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Hindistan’ın Bihar eyaletinin başkenti Patna’nın 95 kilometre kuzeyindeki sanayi bölgesinde bulunan bir yiyecek fabrikasının buhar kazanı patladı.

Arama kurtarma ekipleri, patlamada en az 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 kişinin de yaralandığını duyurdu. Patlamayla ilgili açıklamalarda bulunan polis memuru Ram Naresh Paswan, Muzaffarpur’daki patlamanın nedeninin araştırıldığını ve 6 yaralıdan 4’ünün durumunun kritik olduğunu da ifade etti.

Güçlü patlama nedeniyle bölgedeki birçok ev ve fabrikanın da zarar gördüğü öğrenildi.

Hindistan’da zayıf güvenlik standartlarının sık sık patlamalara neden olduğu biliniyor.

Geçen yıl Batı Gujarat eyaletindeki Ahmedad kenti yakınlarında bulunan bir kimyasal madde deposunda yaşanan güçlü patlama ve yangın nedeniyle 12 kişi hayatını kaybetmişti.