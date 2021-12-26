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Hindistan’da fabrikada buhar kazanı patladı: 6 ölü, 6 yaralı

#Hindistan#Fabrika#PATLAMA
Hindistan’da fabrikada buhar kazanı patladı: 6 ölü, 6 yaralı

Hindistan’da bulunan bir fabrikadaki buhar kazanının patlaması sonucu en az 6 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.

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Hindistan’ın Bihar eyaletinin başkenti Patna’nın 95 kilometre kuzeyindeki sanayi bölgesinde bulunan bir yiyecek fabrikasının buhar kazanı patladı.

Arama kurtarma ekipleri, patlamada en az 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 kişinin de yaralandığını duyurdu. Patlamayla ilgili açıklamalarda bulunan polis memuru Ram Naresh Paswan, Muzaffarpur’daki patlamanın nedeninin araştırıldığını ve 6 yaralıdan 4’ünün durumunun kritik olduğunu da ifade etti.

Güçlü patlama nedeniyle bölgedeki birçok ev ve fabrikanın da zarar gördüğü öğrenildi.

Hindistan’da zayıf güvenlik standartlarının sık sık patlamalara neden olduğu biliniyor.

Geçen yıl Batı Gujarat eyaletindeki Ahmedad kenti yakınlarında bulunan bir kimyasal madde deposunda yaşanan güçlü patlama ve yangın nedeniyle 12 kişi hayatını kaybetmişti.

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#Hindistan#Fabrika#PATLAMA

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