MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriHindistan'da fabrika yangını: 12 kişi hayatını kaybetti
GeriDünya Hindistan'da fabrika yangını: 12 kişi hayatını kaybetti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Dünya
AA
Haber Giriş: 05.11.2020 - 16:22 | Son Güncelleme:

Hindistan'da fabrika yangını: 12 kişi hayatını kaybetti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hindistan'da fabrika yangını: 12 kişi hayatını kaybetti
Abone Olgoogle-news

Hindistan'ın batısında bir kumaş fabrikasının deposunda çıkan yangında 12 kişi yaşamını yitirdi.

Ülke basınındaki habere göre, yetkililer, Gujarat eyaletinde Ahmedabad yakınındaki kumaş fabrikasının kimyasal maddelerin bulunduğu deposunda yangın çıktığını bildirdi.

Yangında 12 kişinin hayatını kaybettiğini kaydeden yetkililer, deponun bir kısmının yıkıldığını ve yakındaki binaların da zarar gördüğünü belirtti.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hindistan Cumhurbaşkanı Ram Nath Kovind, yangınla ilgili üzüntüsünü dile getirerek hayatını kaybedenlerin ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileğinde bulundu.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle