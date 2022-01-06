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Hindistan’da endüstriyel tankerden sızan gaz, 6 kişiyi öldürdü

#Hindistan#Zehirli Gaz#Dünya
Hindistan’da endüstriyel tankerden sızan gaz, 6 kişiyi öldürdü

Hindistan’da tankerden çıkan zehirli gaz sızıntısı nedeniyle 6 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi hastaneye kaldırıldı.

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Hindistan’da endüstriyel tesislerde zehirli gaz sızıntıları nedeniyle ölümler yaşanıyor. Bugün de Hindistan’ın Gujarat eyaletinin Surat şehrinde endüstriyel tesiste bulunan tankerden çıkan zehirli gaz sonucu 6 kişinin hayatını kaybettiği bildirilirken zehirli gazı soluyan 25 kişinin ise hastaneye kaldığı bildirildi. Yetkililer olayın, tanker sürücüsünün park halindeyken tankerin drenajına atık boşaltmaya çalıştığı sırada meydana geldiğini ve çevre fabrikalarda çalışan ve uyuyan 6 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Geçtiğimiz yılda ülkede, endüstriyel bir tesisten sızan zehirli gazdan etkilenen 11 kişi hayatını kaybetmişti.

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#Hindistan#Zehirli Gaz#Dünya

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