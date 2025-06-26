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Hindistan'da düşen uçağın kara kutuları inceleniyor: İlk veriler elde edildi

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#Hindistan#Uçak Kazası#Kara Kutu
Hindistanda düşen uçağın kara kutuları inceleniyor: İlk veriler elde edildi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 26, 2025 15:00

Hindistan'da,12 Haziran'da düşen Air India uçağının kara kutularına ilişkin ilk incelemeler tamamlandı. Yetkililer, kara kutulardaki verilerin "güvenli bir şekilde" çıkarılabildiğini kaydetti.

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New Indian Express gazetesinin Hindistan Sivil Havacılık Bakanlığı açıklamasına dayandırdığı haberinde, soruşturma ekiplerinin, kaza yapan uçağın kara kutularından "veri çıkarma sürecini güvenli şekilde" başardığı ve cihazların "bellek modülüne" erişebildiği belirtildi.

Haberde, "Analiz devam ediyor. Bu çabalar, kazaya yol açan olayların sırasını yeniden oluşturmayı, havacılık güvenliğini artırmak ve gelecekteki olayları önlemek için katkıda bulunan faktörleri belirlemeyi amaçlıyor" ifadesi kullanıldı.

Hindistanda düşen uçağın kara kutuları inceleniyor: İlk veriler elde edildi

Uçağın kara kutuları, kazadan birkaç gün sonra ele geçirilmişti.

Ahmedabad'daki Sardar Vallabhbhai Patel Uluslararası Havalimanı'ndan Londra Gatwick Havalimanı'na giden "Air India 171" yolcu uçağı, 12 Haziran'da kalkıştan kısa süre sonra Meghani Nagar yerleşim yerinde düşmüştü.

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Uçağın düşmesi sonucu 229 yolcu ve 12 kişilik mürettebat ile yerleşim bölgesindeki 29 kişi yaşamını yitirmişti.

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#Hindistan#Uçak Kazası#Kara Kutu

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