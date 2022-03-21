Hindistan’da duman tespit edilen uçak acil iniş yaptı

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Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’deki Jinnah Uluslararası Havaalanı’ndan, Doha’ya hareket eden QR-579 sefer sayılı yolcu uçağı, pilotların kargo bölümünden duman sinyali almasının ardından 283 yolcu ve 12 mürettebatı ile Karaçi Havaalanı'na acil iniş yaptı.



Havaalanı yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, uçakta teknik bir arıza meydana geldiği belirtildi. Yetkililer, uçağın güvenli bir şekilde iniş yaptığını ve yolcuların dinlenme salonuna yönlendirildiğini bildirdi.



Qatar Airways konuyla ilgili yaptığı açıklamada, durumun kontrol altında olduğunu ve yolcuların Doha’ya gitmesi için ek sefer düzenleneceğini duyurdu.