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Dünya
Tuba KARA (DHA)
Haber Giriş: 02.04.2020 - 16:05,Son Güncelleme:/

Hindistan'da Corona Virüs tespiti yapmak isteyen doktorlara dayak

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Hindistan’da Corona Virüslü (Covid-19) hasta sayısını tespit etmek için Ranipura bölgesine giden sağlık çalışanları, bölge halkı tarafından darp edildi. O anlar amatör kameralarca kaydedildi.

Corona Virüslü hasta sayısını tespit etmek için Madya Pradeş eyaletindeki Indore şehrinde bulunan Ranipura bölgesine giden sağlık çalışanları saldırıya uğradı. Bölge halkından olan bir grup, önce sağlık çalışanlarına tükürdü, ardından darp etti. O anlar kameralara yansıdı. Bölge halkının saldırısında 2 kadın doktorun yaralandığı belirtildi. Sağlık çalışanlarını polisin kurtardığı ifade edildi.

Hindistanda Corona Virüs tespiti yapmak isteyen doktorlara dayak
DOKTORLAR KORUMA VE GÜVENCE TALEP ETMİŞTİ

Sağlık çalışanlarına kötü muamelenin son birkaç günde arttığı Hindistan’da, geçtiğimiz günlerde Haydarabad Hastanesi’ndeki doktorlar, Corona Virüs tedavisi gören bir hastanın ölümünün ardından hasta yakınları tarafından darp edilmişti.

Haydarabad'daki doktorlar, hükümetten koruma ve güvence talep etti.

Hindistanda Corona Virüs tespiti yapmak isteyen doktorlara dayak

 

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