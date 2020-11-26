MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriHindistan’da çiftçiler sokaklara döküldü
GeriDünya Hindistan’da çiftçiler sokaklara döküldü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Dünya
DHA
Haber Giriş: 26.11.2020 - 13:20 | Son Güncelleme:

Hindistan’da çiftçiler sokaklara döküldü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hindistan’da çiftçiler sokaklara döküldü
Abone Olgoogle-news

Hindistan’da çiftçiler yeni çiftlik yasasını protesto etmek için sokağa döküldü. Polis protestoya katılan çiftçilere tazyikli su ve biber gazıyla müdahale etti.

Hindistan’da çiftçiler yeni çiftlik yasasını protesto etmek için sokağa döküldü. 

Polis,  göstericilerin ‘Delhi Chalo' yürüyüşü için ülkenin başkenti Yeni Delhi'ye ilerlemelerini engellemek amacıyla tazyikli su ve biber gazıyla müdahalelerde bulundu.

Çiftçilerin başkente girmesini engellemek için  Gurugram ve Faridabad sınırlarında güvenlik önlemleri artırılırken sınırlara drone kameraları yerleştirildi.

Delhi metrosunun, çiftlik yasalarına karşı çiftçiler tarafından planlanan protesto yürüyüşü nedeniyle bir sonraki emre kadar kapalı kalacağı ve polisin çiftçilerin başkente girmesine izin vermeyeceği bildirildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle