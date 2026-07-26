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Hindistan’da ‘böcekler’ bakanı yedi

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#Hindistan#Böcekler#Hamam Böceği Halk Partisi
Hindistan’da ‘böcekler’ bakanı yedi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 26, 2026 07:00

Hindistan’da tıp fakültesi giriş sınavı sorularının sızdırılmasıyla başlayan “Hamam Böceği Halk Partisi” protestolarının ardından Eğitim Bakanı Dharmendra Pradhan istifa etti. Protestocular tüm taleplerinin karşılanması üzerine sokaklardan çekilme kararı aldı.

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HİNDİSTAN’da gençler tarafından kurulan Hamam Böceği Halk Partisi’nin (Cockroach Janta Party - CJP) öncülük ettiği protestoların hedefindeki Eğitim Bakanı Dharmendra Pradhan dün istifa etti. Tıp fakültelerine giriş sınavı NEET’te soruların para karşılığı sızdırıldığının ortaya çıkmasıyla başlayan ve yaklaşık bir aydır devam eden eylemlerin ardından gelen istifa, başkent Yeni Delhi’de binlerce protestocu tarafından kutlandı.

CJP GERİ ADIM ATMADI

Hindistan hükümeti, Başbakan Narendra Modi’nin perşembe günü “Gençlerimizin geleceğine zarar vermeye çalışanlar cezasız kalmayacak” açıklamasının ardından, cuma günü CJP’nin temsilcileriyle masaya oturdu. Görüşmelerde, NEET sınavının iptal edilmesinin ardından hayatına son veren öğrencilerin ailelerine tazminat ödenmesi ve protestocular hakkında yasal işlem yapılmaması talepleri prensipte kabul edildi. Ancak CJP, Bakan Pradhan’ın istifasının temel talepleri olduğunu belirterek eylemlerini sürdürdü.

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BAKAN İSTİFA ETTİ

Beklenen açıklama ise dün geldi. Pradhan, görevinden istifa ettiğini ve istifa mektubunu Başbakan Narendra Modi’ye sunduğunu duyurdu. Bakan, istifa kararını protestoların “ülke karşıtı güçler” tarafından istismar edilmesini önlemek amacıyla aldığını savundu. Bakan’ın istifası haftalardır protestoların merkezi haline gelen Yeni Delhi’deki Jantar Mantar meydanında sevinç gösterileriyle karşılandı. Kalabalık “Chak De India” adlı motivasyon şarkısı eşliğinde “Başardık” sloganları atarken, CJP’nin kurucusu Abhijeet Dipke ise protestoculara “Bu ilk kaleydi. Bu sadece başlangıç” diye seslendi.

Hindistan basınının haberine göre Modi hükümeti, Pradha’nın istifasının ardından CJP ile gerçekleştirdikleri görüşmede protestocular aleyhine açılan davaların geri çekilmesi isteğini de kabul etti.

Hindistan’da ‘böcekler’ bakanı yedi

Protestoların hedefindeki Hindistan Eğitim Bakanı Dharmendra Pradhan dün istifasını Başbakan Narenda Modi’ye sunduğunu açıkladı.

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TALEPLER KARŞILANDI

CJP cephesi de toplantının ardından, protestoları “iyi niyetle” sonlandırmayı kabul ettiklerini duyurdu. Parti sözcüsü, “Tüm taleplerimiz kabul edildi. Bu nedenle protestocuların derhal geri çekilip barışçıl bir şekilde evlerine dönmelerini rica ediyoruz” ifadelerini kullandı. Gençlerin Hindistan nüfusunun yüzde 40’ını oluşturması nedeniyle Modi hükümetinin talepleri görmezden gelemediği değerlendiriliyor.

Hindistan’da ‘böcekler’ bakanı yedi

CJP, Hindistan Anayasa Mahkemesi Başkanı’nın bazı işsiz gençleri “hamam böceklerine” benzetmesinin ardından kurulmuştu.

 

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#Hindistan#Böcekler#Hamam Böceği Halk Partisi

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