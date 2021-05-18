Hindistan'da bir trajedi daha... Gemi battı, onlarca kişi hayıp

Son haftalarda koronavirüs haberleri ile gündeme gelen Hindistan'da bir trajedi daha yaşandı.

Ülkeyi etkisi altına alan kasırga bir geminin batmasına neden oldu. Bombay kıyıları açıklarında sürüklendikten sonra batan gemide 273 kişi bulunuyordu.

177 KİŞİ KURTARILDI

Savunma bakanlığı, devlete ait bir petrol şirketi tarafından işletilen gemiden 177 kişinin kurtarıldığını açıkladı.

Gemide bulunan 96 kişi ise hala kayıp. Kasırga nedeniyle ilk belirlemelere göre, en az 21 kişi hayatını kaybetti.

Yetkililer balıkçılara kıyıdan uzak durmaları için megafonla uyarıda bulunuyor...

Hint donanması arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünün altını çizdi. Donanma ayrıca kıyı kesimlerde mahsur kalan insanları kurtarmak için 3 savaş gemisini bölgeye sevk etti.

Açıklamada operasyonların 'son derece zorlu deniz koşullarında' gün boyu devam etmesinin beklendiği bilgisine de yer verildi.

Öte yandan Gucarat eyaletinin yarımada bölgesi olan Saurashtra’da tedbir amaçlı elektriklerin kesildiği ifade edildi.

SON DÖNEMİN EN BÜYÜK KASIRGASI

Kasırganın hızının saatte 185 kilometreye kadar çıktığının altını çizen uzmanlar bunun son dönemde görülen en sert kasırga olduğunu belirtiyor.

Kasırga nedeniyle yüzlerce Kovid-19 hastasının da daha güvenli bölgelere kaydırıldığı gelen bilgiler arasında.

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