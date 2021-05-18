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HaberlerDünya HaberleriHindistan'da bir trajedi daha... Gemi battı, 21 ölü, 96 kişi kayıp
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Dünya
hurriyet.com.tr / DIŞ HABERLER
Haber Giriş: 18.05.2021 - 08:52 | Son Güncelleme:

Hindistan'da bir trajedi daha... Gemi battı, 21 ölü, 96 kişi kayıp

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Hindistan'da bir trajedi daha... Gemi battı, 21 ölü, 96 kişi kayıp

Hindistan'ı etkisi altına alan kasırga nedeniyle bir gemi battı. İlk belirlemelere göre, 21 kişi hayatını kaybetti. Kayıp 96 kişi için ise arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Son haftalarda koronavirüs haberleri ile gündeme gelen Hindistan'da bir trajedi daha yaşandı.

Ülkeyi etkisi altına alan kasırga bir geminin batmasına neden oldu.

Bombay kıyıları açıklarında sürüklendikten sonra batan gemide 273 kişi bulunuyordu.

Hindistanda bir trajedi daha... Gemi battı, 21 ölü, 96 kişi kayıp

Gelen ilk bilgilere göre, 21 kişi hayatını kaybetti. Gemide bulunan 96 kişi ise hala kayıp

177 KİŞİ KURTARILDI

Savunma bakanlığı, devlete ait bir petrol şirketi tarafından işletilen gemiden 177 kişinin kurtarıldığını açıkladı.

Hindistanda bir trajedi daha... Gemi battı, 21 ölü, 96 kişi kayıp

Yetkililer balıkçılara kıyıdan uzak durmaları için megafonla uyarıda bulunuyor...

Hint donanması 96 kişi için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünün altını çizdi.

Hindistanda bir trajedi daha... Gemi battı, 21 ölü, 96 kişi kayıp

Açıklamada operasyonların 'son derece zorlu deniz koşullarında' gün boyu devam etmesinin beklendiği bilgisine de yer verildi.

Hindistanda bir trajedi daha... Gemi battı, 21 ölü, 96 kişi kayıp

SON DÖNEMİN EN BÜYÜK KASIRGASI

Kasırganın hızının saatte 185 kilometreye kadar çıktığının altını çizen uzmanlar bunun son dönemde görülen en sert kasırga olduğunu belirtiyor. 

Kasırga nedeniyle yüzlerce Kovid-19 hastasının da daha güvenli bölgelere kaydırıldığı gelen bilgiler arasında.

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