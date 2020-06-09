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DHA
Haber Giriş: 09.06.2020 - 18:01,Son Güncelleme:

Mesanesinden bir metre uzunluğunda şarj kablosu çıktı

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Mesanesinden bir metre uzunluğunda şarj kablosu çıktı
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Hindistan’da karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden ismi açıklanmayan kişi tıp dünyasını şaşırttı

Hindistan’da karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden ismi açıklanmayan bir kişinin mesanesinde şarj kablosu tespit edildi. Şarj kablosu özel operasyonla kişinin vücudundan çıkarıldı. 

Hindistan'ın Assam eyaletinde tıp dünyasını şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Olay, Hindistan’ın Assam eyaletindeki Guwahati kentinde meydana geldi. 30 yaşında olduğu belirtilen bir kişi, karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti. Çekilen röntgende, kişinin mesanesinde yaklaşık bir metre uzunluğunda bir şarj kablosunun olduğu görüldü.

Mesanesinden bir metre uzunluğunda şarj kablosu çıktı


ÖNCE YUTTUM DEDİ, SONRA GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Hindistan medyası, karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kişinin doktorlara, “Şarj kablosunu yuttum” dediğini duyurdu. Doktorlar ameliyat sırasında şarj kablosunun, kişinin cinsel organından mesanesine girdiğini tespit etti. Ameliyatı gerçekleştiren Dr. Walliul Islam, “Yaklaşık 25 yıldır cerrahım ancak şu ana kadar bir ameliyatta ilk kez böyle bir durumla karşılaştım” dedi.

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