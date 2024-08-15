Hindistan’da binlerce kişi bir stajyer doktorun cinsel saldırı sonrasında öldürülmesinin ardından sokaklara döküldü

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Hindistan’da bir devlet hastanesinde geçtiğimiz hafta yaşanan kan donduran olay ülkeyi karıştırdı. Batı Bengal eyaletindeki devlet hastanesinde 36 saatlik mesainin ardından dinlenme alanı olmadığı için seminer odasında uyuyan stajyer doktorun cinsel saldırıya uğradıktan sonra öldürülmesi ülkede protesto gösterilerine neden oldu.

Sosyal medya üzerinden yapılan çağrıların ardından toplumun her kesiminden binlerce kişi Batı Bengal eyaleti genelinde yürüyüş gerçekleştirdi. Eyaletin başkenti Kalküta’da düzenlenen gösteride ellerinde mum ışıkları ve meşalelerle yürüyen binlerce kişi, “Adalet istiyoruz” sloganları attı.

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Doktorun öldürüldüğü RG Kar Hastanesi’ne giren bazı kimliği belirsiz göstericiler ise, acil servisi yağmalayarak polisle çatışmaya girdi. Çıkan olaylarda polis araçları hasar görürken, öfkeli kalabalığı dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullanıldı.

Başta başkent Yeni Delhi olmak üzere Haydarabad, Mumbai ve Pune kentlerinde de küçük çaplı protestolar düzenlendi.

OLAYLA İLGİLİ BİR HASTANE ÇALIŞANINA TUTUKLAMA

RG Kar Hastanesi’nde uyuduğu sırada saldırıya uğrayan 31 yaşındaki doktor, meslektaşları tarafından yarı çıplak bir şekilde ağır yaralı olarak bulunmuştu. Olayla ilgili bir hastane çalışanı tutuklanmıştı. Saldırının örtbas edildiği ve ihmal edildiği yönünde suçlamaların şiddetlenmesi ile dava yerel polisten Federal Merkezi Soruşturma Bürosu’na devredilmişti.