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Hindistan’da başörtü yasağına isyan

#Hindistan#Narendra Modi#Başörtü
Hindistan’da başörtü yasağına isyan

Hindistan’da Hindu milliyetçisi Başbakan Narendra Modi liderliğindeki yönetimle birlikte ülkede azınlık durumunda olan Müslümanlara yönelik baskılar artmaya devam ediyor.

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Karnataka eyaletinde okullarda başörtü yasağı getirilmesi, 6 öğrencinin başörtüsü nedeniyle sınıfa alınmaması, eyalette gerginliğe ve yer yer çatışmalara neden oluyor. Çatışmalar nedeniyle okullar üç gün tatil edildi. Mağdur öğrenciler konuyu yüksek mahkemeye taşırken, Karnataka Eğitim Bakanı BC Nagesh, yüksek mahkemenin kararının sükûnetle beklenmesi gerektiğini söyledi. Protestoculara bir destek de Nobel Barış Ödülü sahibi Malala Yusufzay’dan geldi.

Pakistanlı aktivist, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Okul bizi eğitim ve başörtüsü arasında bir seçim yapmaya zorluyor. Kızların başörtüsüyle okula gitmesine izin vermeyi reddetmek korkunç. Daha az veya daha fazla giyindikleri için kadınların nesneleştirilmesi devam ediyor. Hintli liderler Müslüman kadınların marjinalleştirilmesini durdurmalı” dedi.

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#Hindistan#Narendra Modi#Başörtü

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