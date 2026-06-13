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Hindistan'da askeri nakliye uçağı yere çakıldı

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#Hindistan#Uçak Kazası#Askeri Nakliye Uçağı
Hindistanda askeri nakliye uçağı yere çakıldı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 13, 2026 13:37

Hindistan Hava Kuvvetleri’ne ait AN-32 tipi askeri nakliye uçağının, Assam eyaletindeki Jorhat bölgesi yakınlarında iniş sırasında düştüğü bildirildi. Kazada, uçakta bulunan 5 asker hayatını kaybetti.

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Hindistan Hava Kuvvetleri’ne ait “AN-32” tipi nakliye uçağı, Assam eyaletinin Jorhat bölgesi yakınlarında düşerek büyük bir faciaya neden oldu. Kazada 5 askerin hayatını kaybettiği açıklandı.

İNİŞ SIRASINDA DÜŞTÜ

NDTV’nin aktardığı bilgilere göre, AN-32 tipi askeri nakliye uçağı Jorhat’taki hava üssü yakınlarında iniş yaptığı sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle düştü. Uçağın kısa süre içinde yere çakıldığı ve ardından alev aldığı bildirildi.

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UÇAK ALEV ALDI, EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kazanın ardından bölgeye acil durum ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden ekipler, alevleri kontrol altına almak için yoğun çaba harcadı.

5 ASKER HAYATINI KAYBETTİ

Hindistan Hava Kuvvetleri, ABD merkezli X platformu üzerinden yaptığı açıklamada uçakta bulunan 5 askerin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Açıklamada ayrıca, hayatını kaybeden askerlerin ailelerine başsağlığı ve dayanışma mesajı iletildi.

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#Hindistan#Uçak Kazası#Askeri Nakliye Uçağı

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