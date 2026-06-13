Hindistan'da askeri nakliye uçağı yere çakıldı

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Hindistan Hava Kuvvetleri’ne ait “AN-32” tipi nakliye uçağı, Assam eyaletinin Jorhat bölgesi yakınlarında düşerek büyük bir faciaya neden oldu. Kazada 5 askerin hayatını kaybettiği açıklandı.
İNİŞ SIRASINDA DÜŞTÜ
NDTV’nin aktardığı bilgilere göre, AN-32 tipi askeri nakliye uçağı Jorhat’taki hava üssü yakınlarında iniş yaptığı sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle düştü. Uçağın kısa süre içinde yere çakıldığı ve ardından alev aldığı bildirildi.
UÇAK ALEV ALDI, EKİPLER SEVK EDİLDİ
Kazanın ardından bölgeye acil durum ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden ekipler, alevleri kontrol altına almak için yoğun çaba harcadı.
5 ASKER HAYATINI KAYBETTİ
Hindistan Hava Kuvvetleri, ABD merkezli X platformu üzerinden yaptığı açıklamada uçakta bulunan 5 askerin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Açıklamada ayrıca, hayatını kaybeden askerlerin ailelerine başsağlığı ve dayanışma mesajı iletildi.