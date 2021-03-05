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Dünya
DHA
Haber Giriş: 05.03.2021 - 17:16 | Son Güncelleme:

Hindistan’da asitli saldırıya uğrayan kadın gerçek aşkı 13 yıl sonra buldu

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Hindistan’da asitli saldırıya uğrayan kadın gerçek aşkı 13 yıl sonra buldu

Hindistan'da evlilik teklifini reddettiği kişi tarafından asitli saldırıya uğrayan Pramodini Roul, hayatının aşkını 13 yıl sonra buldu. Roul hastanede gördüğü sırada tanıştığı Saroj Sahoo (29) ile evlendi.

Hindistan'da 15 yaşında iken evlilik teklifini reddettiği kişi tarafından asitli saldırıya uğrayan Pramodini Roul'un hayatı kabusa döndü. Yüzü asitle yakılan Roul yıllarca tedavi gördüğü hastanede tanıştığı Saroj Sahoo (29) ile dünya evine girmeye karar verdi. 

Çiftin 2018 yılında tanıştığı ve 1 Mart’ta ülkenin Odisha eyaletindeki Jagatsinhpur kasabasında evlendiği ifade edildi.

Hindistan’da asitli saldırıya uğrayan kadın gerçek aşkı 13 yıl sonra buldu
Yüzünün büyük bir kısmı asit saldırısında yanan ve saçları olmayan Roul,dillere destan bir düğün ile dünya evine girdi. Yerel basına konuşan Roul, saçları olmamasına rağmen peruk taktığını her şeye rağmen gerçek aşkı bulmanın mutluluğu içerisinde olduğunu ifade etti. 

Çiftin, Odisha kentinde ülkede asitli saldırılardan kurtulanlar için çalışan bir sivil toplum kuruluşunda çalıştığı belirtildi.

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