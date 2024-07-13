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Hindistan'da aşırı yağışların yol açtığı sellerde ölenlerin sayısı 90'a yükseldi

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#Hindistan#SEL#Can Kaybı
Hindistanda aşırı yağışların yol açtığı sellerde ölenlerin sayısı 90a yükseldi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 13, 2024 15:37

Hindistan'ın kuzeydoğusunda etkili olan aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelen sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 90'a çıktı.

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Hindustan Times'ın haberine göre, Hindistan'ın kuzeydoğu eyaletlerinde aşırı yağışlar ve sel etkisini azaltsa da can almaya devam ediyor.

Assam eyaletinin afet yönetimi yetkilileri, sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 90'a yükseldiğini açıkladı.

Açıklamada, çeşitli bölgelerdeki yaşam alanlarının da hala sular altında olduğu bildirildi.

Hindistan Meteoroloji Dairesi (IMD), söz konusu afetler nedeniyle bölgede kırmızı alarm vermişti.

Her yıl haziran-eylül döneminde etkili olan muson yağmurları ülkede büyük hasara yol açıyor. Bilim insanları, Bangladeş ve Hindistan'ın kuzeydoğu bölgelerinde son yıllarda görülen düzensiz ve aşırı yağışların iklim değişikliğinden kaynaklandığı görüşünü paylaşıyor.

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#Hindistan#SEL#Can Kaybı

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