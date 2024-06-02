Hindistan'da aşırı sıcaklar yine can aldı: 33 seçim görevlisi hayatını kaybetti

Haberin Devamı

Hindistan’da yaklaşık 969 milyon kayıtlı seçmenin katıldığı 19 Nisan’da başlayan oy verme işlemleri dün sona erdi. Ülke genelinde 21 eyalet ve birlik bölgelerinde 7 aşamalı gerçekleşen oy verme işlemlerinin ardından seçim sonuçlarının 4 Haziran’da açıklanması beklenirken seçim sürecine aşırı sıcaklar damga vurdu.

Kavurucu sıcakların vurduğu ülkede seçim sürecinin son gününde, tek bir eyalete 33 seçim görevlisinin sıcak çarpması sonucu hayatını kaybettiği açıklandı.

Uttar Pradesh eyaletinde yetkili Navdeep Rinwa, aralarında güvenlik ve temizlik görevlilerinin de bulunduğu 33 seçim görevlisinin aşırı sıcaklar nedeniyle hayatın kaybettiğini bildirerek, “Hayatını kaybedenlerin ailelerine 1.5 milyon rupi (18 bin dolar) tazminat ödenecek” dedi. Ballia kentinde de oy kullanmak için kuyrukta bekleyen bir kişinin aşırı sıcaklarda bilincini kaybettiği bir diğer olayı anlatan Rinwa, “Seçmen bir sağlık merkezine götürüldü ve daha sonra hayatını kaybettiği açıklandı” ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

BİHAR’DA 10 CAN KAYBI

Hindistan basını ülke genelinde toplam 58 kişinin aşırı sıcağa maruz kalması nedeniyle hayatını kaybettiğini yazdı. Gazete Bihar'da dün seçimlere bağlı en az 10 ölüm kaydedildiğini ve yetkililerin can kaybının artmasından endişe ettiğini duyurdu.

Ülkede uzun süren oy verme işlemlerinin dün tamamlanmasının ardından açıklanan sandık çıkış anketlerine göre seçimi mevcut Başbakan Narendra Modi’nin kazanması bekleniyor. Oy sayımının Salı günü gerçekleştirilmesi ve sonuçların da Salı akşam saatlerinde açıklanması bekleniyor.