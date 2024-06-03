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Hindistan'da aşırı sıcaklar can almaya devam ediyor: Ölü sayısı 53'e yükseldi

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#Hindistan#Aşırı Sıcaklar#Can Kaybı
Hindistanda aşırı sıcaklar can almaya devam ediyor: Ölü sayısı 53e yükseldi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 03, 2024 12:49

Hindistan’da etkili olan aşırı sıcak hava dalgası hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Uttar Pradesh ve Odisha eyaletlerinde aşırı sıcak nedeniyle son 3 günde hayatını kaybedenlerin sayısı 53’e yükseldi.

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Hindistan’da 2 haftadır etkili olan aşırı sıcaklar yaşamı tehdit ediyor. Termometrelerin 50 dereceyi gösterdiği Uttar Pradesh ve Odisha eyaletlerinde son 3 günün bilançosu artıyor.

Kuzeydeki Uttar Pradesh eyaletinde hayatını kaybedenlerin sayısı 33’e yükselirken, Odisha eyaleti Özel Yardım Komiserliği yetkilisi, kendilerine son 72 saatte 99 şüpheli sıcak çarpması ölümü bildirildiğini ancak bunların 20’sinin doğrulandığını söyledi.

Hindistanda aşırı sıcaklar can almaya devam ediyor: Ölü sayısı 53e yükseldi

ÖLEN SEÇİM GÖREVLİLERİNİN AİLELERİNE PARA YARDIMI

Hayatını kaybedenler arasında ülkede 6 hafta süren genel seçimlerde görevli polis, sandık görevlisi, güvenlik görevlisi ve temizlik görevlisinin de bulunduğu öğrenildi. Uttar Pradesh’te seçim sorumlusu olan Navdeep Rinwa, ölen personelin ailelerinde 1,5 milyon rupi (18 bin dolar) maddi tazminat verileceğini söyledi. Rinwa, oy vermek için bekleyen bir vatandaşın sıcak nedeniyle bayıldığını ve hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını belirtti.

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Öte yandan, ülkedeki birçok bölgede aşırı enerji tüketimi nedeniyle ciddi derecede su ve elektrik sıkıntısı yaşanıyor. Hindistan Meteoroloji Dairesi, sıcaklıkların muson yağmurlarının başlaması nedeniyle önümüzdeki günlerde düşmeye başlayacağını tahmin etti.

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#Hindistan#Aşırı Sıcaklar#Can Kaybı

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