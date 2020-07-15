Hindistan'da artan koronavirüs vaka sayıları karantina kararı getirdi

Hindistan Covid-19 salgınından en çok etkilenen ülkelerden biri olmaya devam ediyor.

Ülkede vaka sayısının 1 milyona yaklaşmasıyla birlikte yerel yetkililer hastanelerdeki yığılmaların önüne geçebilmek ve sağlık sisteminin kilitlenmesi önleyebilmek için karantina uygulamalarını tekrar gündeme getirdiler.

Hindistan'da dün açıklanan koronavirüs yeni vaka sayısı neredeyse 30 bine olurken Covid-19 kaynaklı 582 ölüm gerçekleşti.

Ülkedeki toplam vaka sayısı ise 936 bin oldu. Hindistan'daki koronavrüs ölümleri de toplamda 24 bine ulaştı.

Ancak yetkililer sınırlı test ve takip imkanları yüzünden bu sayıların daha yüksek olabileceğinden endişe duyuyor.

Hindistan ekonomisi salgının başlarında uygulanan koronavirüs tedbirlerinden kötü şekilde etkilenmiş haziran ayında ise karantina uygulamalarının gevşetilmesiyle birlikte ekonomide düzelmeler görülmüştü.

Birçok uluslararası büyük şirketin fabrikalarının bulunduğu Hindistan'da yetkililer ekonomik düzelme için sağlanan gevşemeden dolayı artan vaka sayılarını düşürmek ancak ekonomik anlamda da kan kaybetmemek istiyor.

Ancak sağlık sisteminde sıkıntılar barındıran Hindistan'daki sağlık uzmanları vakaların resmi rakamlardan fazla olduğu ve en büyük önceliğin Covid-19 testlerine ve takibine verilmesi gerektiği konusunda uyarı yapıp endişelerini dile getirmeye devam ediyor.