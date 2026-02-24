×
Hindistan'da ambulans uçak düştü: 7 ölü

#Hindistan#Uçak Kazası#Ambulans
Hindistanda ambulans uçak düştü: 7 ölü
Hindistan'ın Jharkhand eyaletinde ambulans uçağın düşmesi sonucu 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

India Today sitesinin haberine göre, Hindistan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (DGCA) tarafından yapılan açıklamada, Redbird Airways şirketine ait Beechcraft C90 tipi uçağın, Jharkhand eyaletinin başkenti Ranchi'den kalkış yaptığı belirtildi.

Açıklamada, kalkıştan yaklaşık 20 dakika sonra uçakla temasın kesildiği daha sonra uçağın Chatra bölgesinde düştüğünün tespit edildiği aktarıldı.

Hindistanda ambulans uçak düştü: 7 ölü

Chatra Bölge Komiseri Keerthishree G, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, düşen ambulans uçağında bulunan 7 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Yetkililer uçakta 2 pilotun yanı sıra vücudunun yüzde 63'ünde yanık bulunan 41 yaşındaki bir hasta, hastaya eşlik eden iki refakatçi, bir doktor ve bir sağlık personeli bulunduğunu açıkladı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

