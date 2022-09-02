Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor... Düşük not veren öğretmenlerini dövüp ağaca bağladılar

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Sosyal medya Hindistan'dan gelen görüntü ile çalkalanıyor...

Ülkenin Jharkhand eyaletinde yer alan Dumka bölgesindeki bir yatılı okulda çekilen görüntüler izleyen herkese 'bu kadarına da pes' dedirtti.

The Indian Express gazetesinde yer alan habere göre, bu okulda eğitim gören bir grup öğrenci düşük not verdiği gerekçesiyle 2 öğretmeni ve okulda memur olan 1 kişiyi döverek ağaca bağladı.

O anlar çevredeki diğer öğrenciler tarafından saniye saniye akıllı telefonlar ile kayıt altına alındı.

Sosyal medyaya yüklenen görüntüler kısa sürede viral olurken ülkede infial yarattı.

Kast sistemi, Hindu dinine inananların toplumsal olarak örgütlenmesi amacıyla yaratılmış bir sosyal merdiven sistemidir. Her Hindu bir kastın içine doğar. Kast, toplumda özel bir konumu olan ve bu konumu nedeniyle öteki gruplardan ayrılan bir insan topluluğudur.

Öğrenciler ise bu kişilerin kendilerine ait oldukları kast nedeniyle küfür edip kötü davrandığını iddia etti.

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Yetkililer olay ile ilgili araştırmanın sürdüğünü ve şu an için gözaltı kararı verilmediğini aktardı.

Ülke basınına konuşan bir kaynak iki tarafın iddialarının en ince detayına kadar incelendiğini ve olay aydınlatıldıktan sonra kararın verileceğini belirtti.

Aynı kaynak 'Öğrencilerin akademik hayatlarının bir vaka ile lekelenmesini istemiyoruz ve bu nedenle gerekli özeni göstererek ilerliyoruz' dedi.

Yasal prosedürün olay aydınlatıldıktan sonra başlatılacağının altı çizildi.