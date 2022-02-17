Hindistan'da akılalmaz trajedi: Düğünde kuyuya düşen 13 kişi feci şekilde can verdi!

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Hindistan’ın Uttar Pradesh eyaletindeki Kuşinagar kasabasında bir düğün töreninde yaşanan trajik olayda kuyuya düşen 13 kişi hayatını kaybederken, en az 10 kişi de yaralandı.

Korkunç kazada ölen 13 kişinin içinde kadınlar ve küçük çocuklar olduğu bildirildi. 6 kadın ve 7 kız çocuğunun hayatını kaybettiği kazanın Hindistan'da yaygın olarak uygulanan bir düğün geleneği gerçekleştirildiği sırada meydana geldiği bildiriliyor. Ölen çocukların arasında 10 ve 1 yaşında iki çocuğun olduğu da bölgeden gelen haberler arasında.

Hayatını kaybeden kişilerin düğüne misafir olarak katıldığı ve düğün gerçekleşmeden önce gerçekleştirilen 'Haldi' geleneği gerçekleştirilirken üzeri bir kapakla kapatılmış açık bir kuyuya düşerek öldükleri anlaşıldı.

Kuyunun ağzını kapatmak için üzerine konulan bir çeşit döşemenin üzerine oturan kadınların ve çocukların ağırlığıyla kırıldığı ve o an orada oturan herkesin kuyuya düşerek feci şekilde can verdiği ortaya çıktı.

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Hintçede zerdeçal anlamına gelen 'Haldi' töreninde gelin ve damadın yüzüne düğün töreni başlamadan önce zerdeçallı bir karışım sürülüyor ve bunun yeni evlilere şans getireceği düşünülüyor. Haldi töreni bizim geleneklerimizdeki kına gecesiyle benzerlikler gösteriyor.

Kuyuya düşenler hayatını kaybederken korkunç kazada en az 10 kişinin de yaralandığı açıklandı.

Kasaba yöneticilerinin yaptığı ilk açıklamada 11 kişinin öldüğü belirtilirken Hint haber ajansı ANI'ye konuşan polis yetkilileri ölü sayısının 13'e yükseldiğini söyledi.

Olayın Hindistan saatiyle akşam 8:30 sıralarında gerçekleştiği düşünülüyor.

Trajedinin ardından Twitter hesabından bir açıklama yapan Hindistan Başbakanı Narendra Modi yaşananları yürek parçalayıcı olarak değerlendirirken ölenlere ve yakınlarına da baş sağlığı diledi. Yerel yöneticilerin olayla ilgili olarak ellerinden gelen tüm yardımı yaptığını belirten Modi ölen kişilerin ailelerine 2 bin 600 dolar yardım, yaralı kurtulanlara da 665 dolar tazminat verileceğini açıkladı.

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Kushnigar yerel yönetimi de ayrıca kurbanların ailelerine 5 bin dolardan fazla yardım yapma sözü verdi.