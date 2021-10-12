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Hindistan'da akılalmaz olay: Karısını öldürmek için zehirli yılan kiraladı!

#Hindistan#Kobra Yılanı#Cinayet
Hindistanda akılalmaz olay: Karısını öldürmek için zehirli yılan kiraladı

Hindistan'ın neredeyse simgesi haline gelmiş kobra ve çıngırak yılanları inanılmaz bir cinayete konu oldu. Karısını öldürmek için plan yapan bir adamın yılan kiraladığına hükmeden mahkeme adamı suçlu buldu.

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Geçen yıl hayatını kaybeden ve adının Uthra olduğu öğrenilen 25 yaşındaki bir kadının şüpheli ölümünü inceleyen Hint mahkemesi inanılmaz detaylara ulaştı ve kadının gerçekte bir cinayete kurban gittiğini ve kocası tarafından katledildiğini ortaya çıkardı.

2020 yılında gerçekleşen olayda Uthra mart ayında evinde çıngıraklı yılan ısırığı nedeniyle yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Bu yılan saldırısını atlatan talihsiz kadın iki ay sonra mayısta bir kere daha, bu kez kobra yılanı saldırısına uğradı ve bu kez hayatını kaybetti. Adli tıp kadının yılan zehri nedeniyle öldüğünü doğruladı.

Kızlarının ölümünden şüphelenen ailesi polise şikayette bulundu ve olay hakkında soruşturma başlatıldı. Uthra'nın ailesi kızlarının çeyiz anlaşmazlığı yüzünden kocasının ailesi tarafından sürekli olarak rahatsız edildiğini iddia ediyordu.

Polisin yaptığı araştırma sonrası mahkeme, adının Sooraj olduğu açıklanan adamın bir yılan avcısından bir adet çıngıraklı yılan bir adet de kobra yılanı 'kiraladığı' ve karısının üzerine salarak ölümüne sebep olduğuna karar verdi. Ve adam olayın üzerinden bir yıldan fazla zaman geçtikten sonra cinayet suçlamasıyla tutuklandı.

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Kerala eyaletinde gerçekleşen olayda adamın anne babası ve kız kardeşi de ev içi şiddet sebebiyle tutuklandı.

Hindistanda akılalmaz olay: Karısını öldürmek için zehirli yılan kiraladı

Sooraj, tutuklandıktan sonra suçunu itiraf etti ve karısı Uthra'ya uyku ilacı içirdikten ve savunmasız hale getirdikten sonra kiraladığı kobra yılanını üzerine saldığını polise anlattı.

Polis raporuna göre adam karısını öldürmek için soğukkanlı bir plan yaptı ve ona hem çıgıraklı yılan hem de kobra yılanıyla saldırıda bulundu.

Mart ayındaki ilk saldırıda çıngıraklı yılan tarafından ısırılan kadın tam 52 gün boyunca yatağa bağımlı yaşadı ve hatta plastik cerrahi operasyonu geçirmek zorunda kaldı.

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Kadın mayıs ayında evine döner dönmez katil kocası bir kez daha hain planını gerçekleştirdi ve bu kez zehir çok daha ölümcül olan kobra yılanını kullandı.

Adamın mahkeme boyunca hiçbir üzüntü ve pişmanlık belirtisi göstermediği de kayıtlara geçirildi.

Savcı G. Mohanraj, suçun olağan dışılığı ve acımazsızca işlenmesini göz önünde bulundurarak katil koca için idam cezası talep etti. Mahkemenin Sooraj'la ilgili nihai kararı yarın açıklaması bekleniyor.

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#Hindistan#Kobra Yılanı#Cinayet