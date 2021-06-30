Hindistan'da 46 bin yeni vaka, ölü sayısı binin altında

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 45 bin 951 yeni vaka tespit edilirken 817 kişi öldü, 60 bin 729 hasta iyileşti.

Tedavisi süren hasta sayısı 537 bin 64'e geriledi.

İyileşenlerin sayısı 1 aydan fazla süredir günlük bazda yeni vaka sayısını aşarken salgının sağlık sistemine getirdiği yükün kısmen hafiflediği gözleniyor.

Toplam 29 milyon 427 bin 330 kişinin sağlığına kavuştuğu ülkede, iyileşme oranı yüzde 96,9'a ulaştı.

Toplam vaka sayısı 30 milyon 362 bin 848'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 398 bin 454'e çıktı.

UYGULANAN AŞI DOZU 332 MİLYONU AŞTI

Hindistan Sağlık Bakanlığı, 16 Ocak'ta başlayan aşılama kampanyasında bugüne dek 332 milyon 854 bin 527 doz aşı yapıldığını bildirdi.

Nüfusu 1,4 milyara yaklaşan ülkede aşılama henüz salgını durdurabilecek düzeye ulaşmadı.

Hindistan, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünyada en fazla vakanın görüldüğü 2'nci, en fazla ölümün görüldüğü 3'üncü ülke olarak öne çıkıyor.

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