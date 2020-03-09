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Dünya
DHA
Haber Giriş: 09.03.2020 - 11:13,Son Güncelleme:/

Hindistan’da 3 yaşındaki çocuk koronavirüse yakalandı

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Hindistan’da 3 yaşındaki çocuk koronavirüse yakalandı
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Hindistan’da 3 yaşındaki bir çocukta yapılan koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı. Çocuğun, ailesi ile İtalya tatilinden geçen hafta dönüş yaptığı bildirildi.

Hindistan’ın güneyindeki Kerala eyaletinde 3 yaşındaki bir çocukta koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi. Ailesi ile birlikte İtalya’da tatilde olduğu belirtilen çocuğun, geçen Cumartesi günü Hindistan’a dönüş yaptığı; Cochin Uluslararası Havaalanı’nda yapılan termal testin ardından koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Çocuğun anne ve babasının da gözlem altına alındığı bilgisi paylaşıldı. Hindistan’da ülke genelinde vaka sayısı 43 olarak açıklanırken, can kaybının olmadığı duyuruldu.

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