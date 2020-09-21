Hindistan’da 3 katlı bina çöktü... Çok sayıda ölü var

Yerel medyada yer alan haberlere göre, Hindistan’ın Maharashtra eyaletinde bulunan Mhiwandi şehrinde 40 yıllık olduğu ifade edilen 3 katlı bir bina çöktü. Binanın yerel saat ile yaklaşık 03:40 civarı çöktüğü ve olay yerine 40 acil yardım ve 30 da Ulusal Afet Müdahale Gücü (NDFR) ekiplerinin sevk edildiği belirtildi. İlk belirlemelere göre olayda 10 kişinin hayatını kaybettiği ve 19 kişinin de enkazdan kurtarıldığı belirtildi.



BAŞBAKAN MODİ'DEN TAZİYE MESAJI

Hindistan Başbakanı Narendra Modi sosyal medya hesabı üzerinden olayla ilgili yaptığı açıklamada duyduğu üzüntüyü dile getirerek hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerini sundu. Kurtarma çalışmalarının devam ettiğini de belirten Modi, etkilenenlere olası tüm yardımların sağlandığını ifade etti. NDFR Genel Direktörü Satya Narayan Pradhan da yaptığı açıklamada, özel teçhizatla donatılmış ve yanlarında köpekler de bulunan ekiplerin, enkaz altında mahsur kaldığı düşünülen 20-25 kişiyi kurtarmaya çalıştığını ifade etti.