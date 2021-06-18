Hindistan'da 27 binin üzerinde aktif mukormikoz vakası bulunuyor

Hindistan Kimyasallar ve Gübre Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede hastalığın tedavisinde kullanılacak yeterli sayıda ilacın olduğu belirtildi.

Açıklamada, 16 Haziran'da ülkedeki aktif mukormikoz vaka sayısının 27 bin 142 olduğu ve ölümcül hastalıkla mücadelede kullanılan ilaçların yurt içi üretiminin artırıldığı ifade edildi.

Öte yandan, ülkede bugüne kadar görülen toplam mukormikoz vaka sayısına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarının düşüşe geçtiği ülkede, "siyah mantar" yeni bir sağlık tehdidi oluşturuyor.

NDTV'nin haberine göre, Mumbai'de, ölümcül hastalığa yakalanan her 3 çocuktan 1'i bir gözünü kaybetti.

Doktorlar, Hindistan'daki "siyah mantar" vakalarının düşüşe geçtiğini dile getiriyor.

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