Hindistan’da 22 vagonlu trende yangın

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Kilerin bulunduğu vagonu saran alevler nedeniyle panik olan birkaç yolcu trenden atladı. İstasyonda ve trende bulunan yangın söndürücü ekipmanlarla alevlere ilk müdahale edilirken, itfaiye ekiplerine de haber verildi.



Birçok sağlık ekibi, itfaiye ve üst düzey demiryolu personeli de olay yerine geldi. Alevlerin sardığı kilerin bulunduğu vagonun trenden ayrılmasının ardından yangın söndürüldü.Yangında ölen veya yaralanan olmadı.