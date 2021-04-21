Hindistan'da 22 hasta oksijensiz kalarak can verdi

Koronavirüs pandemisinden en çok etkilenen ülkelerin başında gelen Hindistan'da feci bir kaza yaşandı.

Batı Hindistan'daki bir hastanede yaşanan sorun nedeniyle 22 hafta oksijensiz kalarak can verdi.

Yeni Delhi Televizyonu’nun (NDTV) haberine göre, eyaletin Nashik bölgesinde Kovid-19 hastalarının kaldığı Zakir Hussain Hastanesi'nde hastalara oksijen temin eden oksijen tankında sızıntı meydana geldi.

Sızıntı nedeniyle tankın boşalması sonucu söz konusu hastalara yaklaşık yarım saat oksijen verilemedi. 22 hasta yaşamını yitirdi.

Oksijen desteğiyle tedavilerine devam edilen hastaların 31’i ise yakınlardaki bir hastaneye kaldırıldı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken, sosyal medyaya düşen görüntülerde gazın hastanenin etrafında yoğunlaştığı görüldü.

VAKA SAYISI 295 BİNİ AŞTI

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 2 bin 23 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi, ölenlerin sayısı 182 bin 553’e yükseldi.

Son 24 saatte 295 bin 41 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 15 milyon 616 bin 130 oldu.

62 bin 97 vaka ile Maharaştra, 29 bin 574 ile Uttar Pradeş ve 28 bin 395 ile Delhi, en fazla günlük vaka artışının kaydedildiği bölge ve eyaletler oldu.

Virüs bulaştıktan sonra iyileşenlerin sayısının 13 milyon 276 bin 39’a ulaştığı ülkede, 2 milyon 157 bin 538 kişinin tedavisi sürüyor.

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