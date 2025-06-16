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Hindistan'da 2. '11A' mucizesi: 270 kişinin öldüğü kazadan kıl payı kurtuldu

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#Hindistan#Air India#Uçak Kazası
Hindistanda 2. 11A mucizesi: 270 kişinin öldüğü kazadan kıl payı kurtuldu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 16, 2025 14:15

Hindistan'daki korkunç uçak kazasında 270 kişinin öldüğü açıklanırken bir kişinin mucize eseri kurtulduğu açıklandı. Kurtulan kişinin 11A koltuğunda oturması gündem oldu. Koltuğa bilet alan bir başka kişinin son anda kazadan sağ kurtulduğu ortaya çıktı.

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Hindistan'ın Gucerat eyaletinin Ahmedabad kentindeki havalimanında, 12 Haziran'da meydana gelen uçak kazası 270 kişiye mezar oldu. Kalkıştan hemen sonra Meghani Nagar yerleşim yerine düşen uçaktan yalnızca 1 kişi sağ kurtuldu.

Uçaktaki 242 yolcudan 169'unun Hindistan, 53'ünün İngiltere, 1'inin Kanada ve 7'sinin Portekiz vatandaşı olduğu açıklanırken sağ kurtulan kişinin İngiliz olduğu ortaya çıktı.

Hindistanda 2. 11A mucizesi: 270 kişinin öldüğü kazadan kıl payı kurtuldu

Ramesh Viswashkumar

Sağ kurtulan 40 yaşındaki Ramesh Viswashkumar, korkunç kaza sırasında 11A numaralı koltukta oturuyordu ve uçak kazasından yürüyerek kurtuldu

Viswashkumar, kurtulduktan sonra elindeki telefonuyla yürüyerek ambulansa bindiği görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından "mucize yolcu" olarak anılmaya başlandı.

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Hindistanda 2. 11A mucizesi: 270 kişinin öldüğü kazadan kıl payı kurtuldu

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11A'DA 2. MUCİZE

İngiltere'nin Essex bölgesinde yaşayan 31 yaşındaki Owen Jackson, İngiliz basınına yaptığı açıklamada, geçen hafta Hindistan'da meydana gelen uçak kazasından kıl payı kurtulduğunu anlattı.

The Sun gazetesine konuşan Jackson, "Bu çok garip bir tesadüf. Haberleri gördüğümde şoke oldum" ifadesini kullandı.

Hindistanda 2. 11A mucizesi: 270 kişinin öldüğü kazadan kıl payı kurtuldu

Jackson, iş seyahati için bulunduğu Hindistan'dan perşembe günü dönmeyi planladığını ve Air India'nın AI171 sefer sayılı Boeing Dreamliner uçağına bilet aldığını söyledi.

İngiliz baba son anda uçuşunu değiştirme kararı aldığını ve hayatta kaldığı için minnettar olduğunu söyledi. Meslektaşlarının bilet tarihini değiştirmesini tavsiye ettiğini, ancak 30 yaşındaki eşi Phillipa'ya bu durumu anlatmadığını belirtti.

Kaza haberini gören Phillipa, defalarca aramasına rağmen bir türlü Jackson'a ulaşamadı. Jackson, iş yoğunluğu nedeniyle eşinin aramalarını 2 saat sonra görebildi.

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Hindistanda 2. 11A mucizesi: 270 kişinin öldüğü kazadan kıl payı kurtuldu

Eşinin hayatta olduğunu öğrenen Philippa, "Bugün hala olanların etkisindeyim. Durup durup gözyaşlarına boğuluyorum" dedi.

11A koltuğundaki 2. mucizeye imza atan Jackson, biletini iş yoğunluğu nedeniyle perşembeden cumartesiye erteletmişti.

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#Hindistan#Air India#Uçak Kazası

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