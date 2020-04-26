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Dünya
AA
Haber Giriş: 26.04.2020 - 21:43,Son Güncelleme:

Hindistan'da "1 günde en yüksek Kovid-19 vakası" tespit edildi

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Hindistan'da "1 günde en yüksek Kovid-19 vakası" tespit edildi
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Hindistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında bir günde 1975 vaka tespit edildi.

Hindistan Sağlık Bakanlığı, ülkede bugün bir günde en yüksek Kovid-19 vaka sayısının görüldüğünü açıkladı.

Hindistan'da bugün 1975 kişinin Kovid-19'a yakalandığının tespit edildiği, 22'si Maharaştra eyaletinde olmak üzere 47 kişinin yeni tip koronavirüsten hayatını kaybettiği belirtildi.

Ülkede vaka sayısının 26 bin 917'ye, Kovid-19 ölümlerinin de 826'ya yükseldiği ifade edildi.

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